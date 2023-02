Presidente statunitense sottoposto a impeachment - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presidente statunitense sottoposto a impeachment. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLINTON

Significato/Curiosita : Presidente statunitense sottoposto a impeachment

Illustrazione risalente al 1868 sull'impeachment dell'allora presidente statunitense andrew johnson l'impeachment (termine dalla lingua inglese in italiano... William jefferson clinton, nato con il nome di william jefferson blythe iii, detto bill (hope, 19 agosto 1946), è un politico statunitense, 42º presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : CLINTON SimoPillon : Chiara #Ferragni sembra sempre più Hillary #Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovo… - ObserveWithMind : @susannaricciar1 Dalla Clinton in poi, le donne hanno fatto male alla politica. - Dario33883068 : @CMastroff @SilvanoBonaduce @jacopo_iacoboni Stronzate propagandistiche, è a questo che credete. Gli USA non ce l'h… - maybeaerdna : @mziuuu sicuro che non sia una frase più da billy clinton - GalloSenone1 : @Agenzia_Ansa Balle. L'Isis è la loro creatura prediletta partorita da H. Clinton dopo un coxto axale con Obama l'a… -

Altre Definizioni per: presidente; statunitense; sottoposto; impeachment; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; Il primo presidente della Repubblica Italiana; Vi risiede il presidente del la Repubblica; Il presidente francese; Thomas Alva, celebre inventore statunitense ; Willem, noto attore statunitense ; Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense ; Il Gaye cantautore soul e R&B statunitense ; Il responsabile sottoposto a giudizio; È sottoposto alla medesimna giurisdizione nazionale della costa adiacente; Non sottoposto ad imposte; Essere sottoposto ad altri; Cerca nelle Definizioni