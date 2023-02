Prescelto dai votanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prescelto dai votanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Prescelto dai votanti

Golden share della giuria radio, meccanismo attraverso il quale l'artista prescelto ha potuto scalare d'imperio una posizione in classifica. tale voto ha... C'è la convinzione che gli ebrei siano il popolo eletto, nel senso che siano stati scelti ("essere eletti, scelti") per far parte di un'alleanza (il patto)...