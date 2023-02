Popolosa città della Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolosa città della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIENTSIN

Significato/Curiosita : Popolosa citta della cina

Shenyang (t, s, shenyángp) è il capoluogo della provincia del liaoning e la più popolosa città della cina nord-orientale. shenyang si chiamava mukden... tientsin, conosciuta anche come tianjin (in cinese s, tianjinp, letteralmente "guado fluviale celeste", pr. cinese: [tj´ndín]; pr. it. [tjn'in])... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : TIENTSIN comedian72 : RT @Asiablog_it: #10FEBBRAIO 1947 Con i Trattati di Parigi, l'Italia cede Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Albania, Dodecaneso, Tients… - lucio22673283 : RT @Asiablog_it: #10FEBBRAIO 1947 Con i Trattati di Parigi, l'Italia cede Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Albania, Dodecaneso, Tients… - raphaelangellll : RT @Asiablog_it: #10FEBBRAIO 1947 Con i Trattati di Parigi, l'Italia cede Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Albania, Dodecaneso, Tients… - FigliContesi_21 : RT @Asiablog_it: #10FEBBRAIO 1947 Con i Trattati di Parigi, l'Italia cede Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Albania, Dodecaneso, Tients… - GermanoDottori : RT @Asiablog_it: #10FEBBRAIO 1947 Con i Trattati di Parigi, l'Italia cede Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Albania, Dodecaneso, Tients… -

Altre Definizioni per: popolosa; città; della; cina; popolosa città californiana; È la più popolosa parte del mondo; Città molto grande e popolosa ; La città più popolosa dell Australia meridionale; città svizzera del cantone di Vaud; Una città sul Rodano; città dell Alsazia; Sono collegati in città ; La nota modella Campbell; La H è più dura della B; Una località della Costa Azzurra; L uscio della chiesa; Cotti al forno in modo che si formi una crosticina ; Si pratica in piscina ; Un classico primo della cucina emiliana; Un recipiente in cucina ; Cerca nelle Definizioni