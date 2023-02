Piccolo oggetto galleggiante che indica la posizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo oggetto galleggiante che indica la posizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGNASUB

Significato/Curiosita : Piccolo oggetto galleggiante che indica la posizione

2000 esso è stato oggetto di ricerche e riscoperte documentarie imperniate invece sull'aspetto utopico della sua genesi. l'entità che si voleva costituire... Un tipico pallone segnasub. una boa segna sub è il dispositivo mediante il quale un sommozzatore in immersione, un apneista o un semplice nuotatore, segnalano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: piccolo; oggetto; galleggiante; indica; posizione; Il piccolo protagonista di tante barzellette; Il piccolo mondo di Fogazzaro; piccolo forziere; piccolo centro abitato; Il soggetto dell egoista; Un oggetto che fa storia; Un soggetto di discussione; Come un oggetto di facile uso; Non perde mai di vista il galleggiante ; Il galleggiante che indica un uomo in immersione; Piattaforma galleggiante ; Osserva di continuo il galleggiante ; Si indica col simbolo hl; indica l elettrotreno sull orario ferroviario; indica provenienza; Il numero atomico indica quanti sono; La quarta preposizione ; Preposizione articolata; Preposizione eufonica; La prima preposizione semplice; Cerca nelle Definizioni