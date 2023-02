I pezzi di legno che s incastrano in altri pezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pezzi di legno che s incastrano in altri pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENONI

Significato/Curiosita : I pezzi di legno che s incastrano in altri pezzi

Delle ragioni per cui pezzi prodotti negli anni settanta si incastrano con pezzi prodotti più recentemente.[senza fonte] alcuni pezzi della serie lego technic... Orizzontali che legano la struttura sono dotate di tenoni. normalmente la dimensione trasversale del tenone è di 1/3 dello spessore del pezzo in lavorazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: pezzi; legno; incastrano; altri; pezzi; Ridotte in minuti pezzi ; Corti pezzi d artiglieria; pezzi da collezione; Fare raccolta di pezzi ; Ha la pancia di legno ; Ha diversi piani di legno ; Esegue disegni nel legno ; legno per tavolati navali; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano ; Uno svantaggio rispetto agli altri ; Stanno avanti agli altri ; Una lettera d altri tempi; Lo è chi sa condividere i sentimenti degli altri ; Ridotte in minuti pezzi ; Corti pezzi d artiglieria; pezzi da collezione; Fare raccolta di pezzi ; Cerca nelle Definizioni