Ha per capitale Augusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Augusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAINE

Significato/Curiosita : Ha per capitale augusta

augusta, ufficialmente augusta–contea di richmond, è una città consolidata di 197 888 abitanti, capoluogo della contea di richmond nello stato della georgia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maine (disambigua). il maine (pron. ['min] o ['mein]; in inglese [men]) è uno stato federato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : MAINE enpaonlus : Ritrovato Leo, uno dei due Maine Coon smarriti nell'incendio a Genova: era nascosto sotto a un letto - Manca solo l… - sacinaro : RT @Felyorfelix: #Maine 'clinica di genere' bloccanti ormoni sessuali guide per i ragazzi sul 'rimboccare il pene' e per le ragazze sulla… - aledige : RT @Felyorfelix: #Maine 'clinica di genere' bloccanti ormoni sessuali guide per i ragazzi sul 'rimboccare il pene' e per le ragazze sulla… - WindhamEagle : #TownofRaymond #Maine #MaineDepartmentofTransportation #ThreeYearPlan #highway #improvements #2023 #EdPierce… - Anto74745879 : RT @Felyorfelix: #Maine 'clinica di genere' bloccanti ormoni sessuali guide per i ragazzi sul 'rimboccare il pene' e per le ragazze sulla… -

Altre Definizioni per: capitale; augusta; La capitale hawaiana; La capitale nordafricana di cui è famosa la Casbah; Ha per capitale Dili; Ex-capitale del Myanmar; Monumento romano celebrativo della Pax augusta ; Lo Stato Usa con augusta ; Un tedesco di Monaco o augusta ; Le abitanti della città che si chiamò augusta Praetoria; Cerca nelle Definizioni