Paese bagnato dal Mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paese bagnato dal Mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : YEMEN

Significato/Curiosita : Paese bagnato dal mar rosso

Bosforo lo collega a nord-est al mar nero mentre il canale di suez, artificiale, lo collega a sud-est al mar rosso e quindi all'oceano indiano. la sua... Coordinate: 15°30'n 48°00'e / 15.5°n 48°e15.5; 48 lo yemen (afi: /'jmen/; in arabo: , al-yaman), raramente iemen, è uno stato all'estremità meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : YEMEN IsaSalis : RT @Lukyluke311: Gli Stati Uniti hanno già smesso di affamare la gente con le sanzioni, di organizzare colpi di Stato, di fornire armi allo… - FrankoFranky2 : @lucabudel Esportiamola questa democrazia, come in Iraq Afghanistan Yemen Libia Siria... - PenelopeVr46 : RT @Lukyluke311: Gli Stati Uniti hanno già smesso di affamare la gente con le sanzioni, di organizzare colpi di Stato, di fornire armi allo… - mpoggio3 : RT @Lukyluke311: Gli Stati Uniti hanno già smesso di affamare la gente con le sanzioni, di organizzare colpi di Stato, di fornire armi allo… - gio79329806 : RT @SecondoPaulo: @rulajebreal Quindi, per gli stessi motivi, tu saresti complice dei 26.000 bombardamenti di Obama in Siria, Libia, Iraq,… -

Altre Definizioni per: paese; bagnato; rosso; Il paese a stelle e strisce; Il paese in cui ha sede la Huawei; Il paese del merengue; Il Bel paese ; È bagnato dal Mekong; Per nulla bagnato ; bagnato , completamente inzuppato; L Oriente bagnato dal Pacifico; rosso è un rubino; Era un… pezzo grosso turco; Un rosso violaceo; Un pezzo grosso dell Esercito; Cerca nelle Definizioni