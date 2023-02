Di opposto significato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di opposto significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANTITETICO

Significato/Curiosita : Di opposto significato

Potrebbe pronunciare il pas de touche ("nessun contatto") con ovvio opposto significato. ^ aldo gabrielli, grande dizionario italiano, 4ª ed., bologna, hoepli... Segnatura ai musei vaticani) l'immanenza è un concetto filosofico metafisico (antitetico a quello di trascendenza) che si riferisce alla qualità di ciò che è immanente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: opposto; significato; È opposto a OFF; È opposto alla cantina; Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio; L opposto di trans; Il significato di bitter; Parità di significato ; Ha lo stesso significato di come sopra; Lo sono le parole che hanno lo stesso significato ; Cerca nelle Definizioni