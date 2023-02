Le native di Ankara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le native di Ankara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le native di ankara

ankara (pron. ànkara, afi: /'ankara/), talvolta italianizzata in ancara, anticamente angora, è la capitale della turchia nonché, con circa 5,6 milioni... Turkey page, su fallingrain.com. url consultato il 7 novembre 2019. ^ ancirano, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia...