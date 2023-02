Nasconde le sembianze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasconde le sembianze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHERA

Significato/Curiosita : Nasconde le sembianze

Di chirurgia plastica all'avanguardia assumono rispettivamente l'uno le sembianze dell'altro. il film riscosse un grandissimo successo sia di critica che... Vedi maschera (disambigua). maschera in pietra del neolitico preceramico (7000 a.c.) custodita al musée "bible et terre sainte", parigi maschera di stile... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: nasconde; sembianze; In quella di Sherwood vi si nasconde va Robin Hood; nasconde l orologio; nasconde l amo; La nasconde il sipario; Sono robot dalle sembianze umane; Avere le stesse sembianze ; Immagini, sembianze ; Cerca nelle Definizioni