Molluschi che rodono le carene delle barche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi che rodono le carene delle barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEREDINI

Significato/Curiosita : Molluschi che rodono le carene delle barche

Vernici protettive e repellenti che proteggendo gli scafi impediscono alle teredini di perforare le opere in legno sommerse. teredo navalis da popular science... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: molluschi; rodono; carene; delle; barche; È bivalve nei molluschi ; Accessorio per la pesca di molluschi come calamari; Trasformano le gole in ottimi molluschi ; I molluschi per l ottima impepata; rodono in cantina; Dove rodono lasciano polvere; Corrodono i metalli; Sostanze che corrodono ; Sono un pericolo per le carene ; Era un po più evoluto delle scimmie; Una delle fasi del sonno; Lo storico greco delle Vite parallele; Isole dell arcipelago delle Aleutine; Le barche degli Indios; barche tta da Pellirosse; Partecipanti a una gara tra barche ; Andatura da barche a vela; Cerca nelle Definizioni