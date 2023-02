Un modo di conservare i peperoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di conservare i peperoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTTACETO

Significato/Curiosita : Un modo di conservare i peperoni

Quando un venditore di cibo ambulante, tale juan méndez, ebbe l'idea d'avvolgere il cibo che vendeva in una grande tortilla fredda per poterlo conservare al... sottaceti siriani (torshi). cetrioli (di qualità gherkin) pronti per essere conservati sottaceto. il sottaceto o sottoaceto è un metodo di conservazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : SOTTACETO Ferdinando2166 : @elio_vito Oggi antipasto di cetvioloni sottaceto,zucchine e cavote viola - jamaexe : finito un intero barattolo di cetriolini sottaceto della sacla’ in un’ora - offertediprodo1 : OFFERTA!!31% sconto su Ponti Insalata per riso senza olio, Condimento per riso con peperoni, carote, capperi, car… - syIvieharris : @hadesmoreau Mi dici che non erano sottolio o sottaceto per favore - ATrench93 : @sciaecallo @superscarydemon Imma edit it to this “Mangia merda che non va bene, sottaceto verde, culo di puttana acida di un serpente!” -

Altre Definizioni per: modo; conservare; peperoni; Cotti al forno in modo che si formi una crosticina; Qualità di ciò che è comodo e semplice; Caratterizza il modo di ragionare di ogni persona; Lo era a suo modo anche don Chisciotte; Soluzione di sale e acqua per conservare cibi; conservare merce nella nave; Si usa per conservare materiale organico; Lo si fa per conservare i cibi; La salade con pomodori, peperoni , uova e acciughe; Si ricava polverizzando i peperoni rossi; Cerca nelle Definizioni