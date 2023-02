La mangiatoia per i suini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mangiatoia per i suini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TROGOLO

Significato/Curiosita : La mangiatoia per i suini

Lemma di dizionario «mangiatoia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mangiatoia autóne mangiatoia in pietra per maiali ^ luca 2,7, su... Dei maiali è detta semplicemente trogolo. in geologia, il trogolo glaciale è un sinonimo di doccia valliva. trògolo (lett. truògolo), vocabolario treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : TROGOLO Carlo08028556 : @La7tv Così deve dire se vuole rifocillarsi al trogolo......!!!! - LorenzaCane : @RPegna @MEcosocialista @ColuiDi Sei più elegante di un trogolo pieno di letame, parlo sul serio. - Ossmeteobargone : RT @parcoantola: #Buongiorno da Bavastrelli Siamo a Casa Buccaiusa, nei pressi di un trogolo situato prima dell’attraversamento del Rio Buc… - pippero75 : @marcomiscio Ha parlato brad pitt. Fai schifo al trogolo dei maiali - LBonenkamp : @Lienche80166026 Tu mangia inseti io fare piato tibigo di afriganera, groso trogolo di garne e peperone gibolla e b… -

Altre Definizioni per: mangiatoia; suini; Un ambiente con la mangiatoia ; mangiatoia di legno per maiali; Le mangiatoie per i suini ; Ossi dei musi dei suini ; Piccoli suini ; Cerca nelle Definizioni