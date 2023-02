__ Lopez: fu fra i più noti cantanti americani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Lopez: fu fra i più noti cantanti americani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRINI

Significato/Curiosita : Lopez: fu fra i piu noti cantanti americani

Avvertono i primi segni di tempi nuovi. tra le più celebri donne italiane nella prima metà del novecento troviamo ancora una volta cantanti liriche come... trini lopez, pseudonimo di trinidad lópez iii (dallas, 13 maggio 1937 – palm springs, 11 agosto 2020), è stato un cantante, chitarrista e attore statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

