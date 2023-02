Il John autore di gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il John autore di gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRISHAM

Significato/Curiosita : Il john autore di gialli

Sono il giallo medievale, il giallo ambientato nell'antica roma o nell'antico egitto, nell'inghilterra vittoriana. in alcuni gialli storici inoltre il detective... John ray grisham jr. (jonesboro, 8 febbraio 1955) è un politico e scrittore statunitense di gialli giudiziari. ha venduto 300 milioni di copie delle sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

