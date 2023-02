L inietta il chirurgo plastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inietta il chirurgo plastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SILICONE

Significato/Curiosita : L inietta il chirurgo plastico

Tempo senza ulteriori complicazioni. invece in circa un caso su tre il ragno inietta la sua citotossina che, specialmente in soggetti deboli o debilitati... Contiene il lemma di dizionario «silicone» wikimedia commons contiene immagini o altri file su silicone (en) siliconi, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: inietta; chirurgo; plastico; Si inietta per ottenere una confessione; Un preparato farmacologico che si inietta sul viso; Contengono liquidi inietta bili; Banco di rocce intrusive inietta to lungo piani di stratificazione; Tolto dal chirurgo ; Lo usa largamente il chirurgo ; Un verbo del chirurgo ; Percivall, chirurgo britannico del 700 tra i fondatori della moderna ortopedia; Rivoluzionari... al plastico ; Un materiale plastico ; plastico , statuario; Materiale plastico trasparente usato in cucina; Cerca nelle Definizioni