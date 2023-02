Gli è intitolato lo stadio del Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli è intitolato lo stadio del Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARADONA

Significato/Curiosita : Gli e intitolato lo stadio del napoli

Fu ribattezzato stadio san paolo nel 1963. il 4 dicembre 2020 il comune di napoli ha intitolato lo stadio all'ex capitano del napoli, diego armando maradona... Disambiguazione – "maradona" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi maradona (disambigua). diego armando maradona (lanús, 30 ottobre 1960... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: intitolato; stadio; napoli; Consacrato, intitolato ; Lo stadio ora intitolato a Maradona; Gli è stato intitolato lo stadio di San Siro; intitolato a qualcuno; Le gradinate dello stadio ; Porta molti Bergamaschi allo stadio ; Prestigioso stadio parigino; Fa andare molti Bergamaschi allo stadio ; Sigla di napoli ; Isoletta tra napoli e Ischia; È succeduto a napoli tano; Rione di napoli ; Cerca nelle Definizioni