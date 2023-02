Un giacimento che viene sfruttato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giacimento che viene sfruttato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINERARIO

Significato/Curiosita : Un giacimento che viene sfruttato

Scarto e dai minerali da giacimento. i giacimenti sono formati da una varietà di procedimenti geologici. l'abbondanza di un giacimento comporterà direttamente... Stabilimento minerario di monteponi in sardegna l'industria mineraria (o anche industria estrattiva) è la parte del settore secondario che si occupa dell'estrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

