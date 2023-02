Fra i piatti di mare: Impepata di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra i piatti di mare: Impepata di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COZZE

Significato/Curiosita : Fra i piatti di mare: impepata di

Prodotto. uno dei piatti tipici di taranto è sicuramente le cozze alla puppitegna con aglio, olio e prezzemolo, ma anche l’impepata di cozze e i tubettini o... cozze, frazione del comune di mola di bari, nella città metropolitana di bari; mitilo, mollusco bivalve, nelle regioni centro-meridionali comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: piatti; mare; impepata; Pesce ovale appiatti to; Insieme di piatti tipici giapponesi di pesce crudo e riso; Lo sono i piatti appena sfornati; Strumento con due piatti impiegato per pesare; Predoni del mare ; Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare ; Un mare ... d erba; Firmare ... brevemente; I molluschi per l ottima impepata ; Cerca nelle Definizioni