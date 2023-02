Falsi, ipocriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falsi, ipocriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Falsi ipocriti

Megaresi", riferita all'indole degli abitanti di megara, ritenuti falsi e ipocriti dagli ateniesi. il detto trae origine dal mito secondo cui i coccodrilli... Che fossero legalistici in un modo diverso. in alcuni casi, i valori farisaici portarono ad un ampliamento della legge - per esempio, la torah richiede...