Era un po più evoluto delle scimmie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un po più evoluto delle scimmie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Era un po piu evoluto delle scimmie

delle scimmie (dawn of the planet of the apes) è un film del 2014 diretto da matt reeves. si tratta dell'ottavo film della serie de il pianeta delle scimmie... Citazioni sugli ominidi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ominide» wikimedia commons contiene immagini o altri file sugli ominidi wikispecies...