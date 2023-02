Donne di classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne di classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAESTRE

Significato/Curiosita : Donne di classe

Caratterizzata dalla rinuncia di sé e dalla regolamentazione di tutti i desideri. mentre le donne, in particolare quelle della classe media, ottennero un modesto... Le maestre pie sono le religiose di numerose congregazioni cattoliche dedite all'educazione dell'infanzia e della gioventù: maestre pie venerini (m.p.v... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

