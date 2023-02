Il dito che si punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dito che si punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDICE

Significato/Curiosita : Il dito che si punta

il dito di caprivi (anche striscia di von caprivi; in tedesco: caprivizipfel; in inglese: caprivi strip; in afrikaans: kaprivistrook; in portoghese faixa... indice – il secondo dito della mano indice azionario numero indice – numero che esprime il variare dell'intensità di un dato fenomeno in circostanze diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: dito; punta; Un suddito di Priamo; Esaudito in ogni richiesta e desiderio; Legge le carte di credito ; Un atto sempre gradito ; Dà nome a una spettacolare punta della Bretagna; Scrivono grazie ad una punta di feltro; Solidi a punta ; Germogli che spunta no sui vecchi ceppi; Cerca nelle Definizioni