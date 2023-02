Deve esserlo il cibo conforme alle prescrizioni rabbiniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve esserlo il cibo conforme alle prescrizioni rabbiniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KOSHER

Significato/Curiosita : Deve esserlo il cibo conforme alle prescrizioni rabbiniche

Cui sono qualificati i cibi permessi agli ebrei perché conformi alle prescrizioni rabbiniche, in contrapp. ai cibi aref (v.), che sono quelli non consentiti:... Originale il 28 maggio 2013). ^ who eats kosher do you have to be jewish to eat kosher, su kosher-directory.com, kosher directory. url consultato il 9 marzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

