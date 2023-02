Così è detto un enorme edificio che deturpa il paesaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un enorme edificio che deturpa il paesaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECOMOSTRO

Significato/Curiosita : Cosi e detto un enorme edificio che deturpa il paesaggio

Un ecomostro, nel linguaggio giornalistico italiano, è un edificio o un complesso di edifici considerati gravemente incompatibili con l'ambiente naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Un ecomostro, nel linguaggio giornalistico italiano, è un edificio o un complesso di edifici considerati gravemente incompatibili con l'ambiente naturale