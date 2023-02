Così è la conclusione coerente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la conclusione coerente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LOGICA

Significato/Curiosita : Cosi e la conclusione coerente

Generale, una "maggiore" e una "minore", giunge ad una conclusione coerente su un piano particolare. sia le premesse che la conclusione sono proposizioni espresse... Comprende sia la logica formale che quella informale. la logica formale è la scienza delle inferenze deduttivamente valide o delle verità logiche. è una scienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : LOGICA makkox : @giubileif ehm, non per polemica, ma solo per logica, sarebbe una conferma della descrizione :) - francesco_ielo : @mirkonicolino Logica geniale: siccome i tifosi del Napoli hanno devastato la città e Kostic viene pagato, allora v… - realjuanruocco : @pijardia Ksjsjsjsjsjs tiene lógica - Viola_mg : @CostantinoXI @LucaLucatonno26 @DokH6197 @ZioKlint Io amo soprannominarlo 'no shape language' vista la sua struttur… - chiaalpl : Se cercate sul dizionario la parola ‘logica’ non troverete di sicuro Wilma nella definizione perché non ha capito u… -

Altre Definizioni per: così; conclusione; coerente; così è detto un enorme edificio che deturpa il paesaggio; così è la colonna che si restringe verso l alto; così è quel che provoca impressioni gradevoli; Come per il passato, così per il futuro; conclusione di gara; Riassumendo, in conclusione ; Al termine, in conclusione ; Fine, conclusione ; coerente , proporzionato ed equilibrato; Lo è il politico incoerente ; Discorde, incoerente ; Ragionevole, coerente ; Cerca nelle Definizioni