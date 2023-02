Contenuti degli alimenti studiati dai dietologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenuti degli alimenti studiati dai dietologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALORICI

Significato/Curiosita : Contenuti degli alimenti studiati dai dietologi

Bianca (pollame), legumi, uova, latticini, vino rosso e dolci. già alcuni dietologi medici - come il francese paul carton o lo svizzero maximilian bircher-benner... Danno un'idea statistica approssimativa riguardo al contenuto energetico (calorico) degli alimenti. come detto, essendo esse approssimative, non hanno una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

