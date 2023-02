Comanda a bordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comanda a bordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPITANO

Significato/Curiosita : Comanda a bordo

Negativa sia sul bordo d'entrata che d'uscita; ala a delta: sono ali con marcata freccia positiva sul bordo d'entrata e con freccia nulla sul bordo d'uscita (hanno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi capitano (disambigua). capitano è un grado militare di molte forze armate e corpi di polizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

