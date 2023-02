Buona volontà, lena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buona volontà, lena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZELO

Significato/Curiosita : Buona volonta lena

Ambasciatori di buona volontà della fao è iniziato nel 1999. il 16 ottobre 2002, dionne warwick è stata nominata ambasciatrice di buona volontà della fao.... zelo buon persico (zel bon perseg in dialetto lodigiano) è un comune italiano di 7 378 abitanti della provincia di lodi in lombardia. il nome zelo deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: buona; volontà; lena; __ di buona c Speranzac: in Sudafricac; La buona volontà nel lavoro; __ di buona Speranza: in Sudafrica; Il commissario che ama la buona cucina e il calvados; La buona volontà nel lavoro; Un uomo senza volontà ; Forzare l altrui volontà ; Sottomesso alla volontà altrui; Licenziati… come gli allena tori sportivi; Un Roberto popolare allena tore; Lo ha allena to Sacchi; Menelao : Elena = Ulisse : x; Cerca nelle Definizioni