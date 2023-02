La branca medica che rende insensibili i pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La branca medica che rende insensibili i pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ANESTESIOLOGIA

Significato/Curiosita : La branca medica che rende insensibili i pazienti

per parlare di anestesiologia moderna si deve aspettare l'epoca dei lumi. è infatti nell'ultimo decennio...

