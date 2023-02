Si applicano sotto i piedi delle sedie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applicano sotto i piedi delle sedie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FELTRINI

Significato/Curiosita : Si applicano sotto i piedi delle sedie

Organizzato in maniera creativa con sedie, pareti decorate, cartine ma niente tavoli per permettere il lavoro in piedi, con il movimento. spazio ricreativo... (fatto tuttora ricordato con il palio locale). l'età veneziana assicurò ai feltrini uno stato di pace e di prosperità, salvo alcune sporadiche dominazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

