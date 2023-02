Allusione sottile e maligna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allusione sottile e maligna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FRECCIATINA

Cavallo che l'erba cresce, e sono legati al concetto di cliché. la differenza tra proverbi e frasi fatte può essere sottile. il presente glossario esclude... Scoppia in lacrime: “cosa ne sarà di te”. e da claudio lippi parte una frecciatina ai "piani alti", su il fatto quotidiano, 16 giugno 2020. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: allusione; sottile; maligna; allusione , per lo più antipatica; Breve allusione ; Rendono lo stile sottile !; Più è sottile più è difficile infilarlo; Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico; Cordicella sottile e resistente; Una tosse maligna ; Donna avida e maligna ; Persona pungente e maligna ; Cerca nelle Definizioni