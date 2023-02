Aiutò Gesù a portare la croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutò Gesù a portare la croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIRENEO

Significato/Curiosita : Aiuto gesu a portare la croce

Simeone, il sacerdote che benedisse gesù bambino al tempio di gerusalemme, simone di cirene, che aiutò gesù a portare la croce sul calvario, e gli apostoli simone... Simone di cirene, detto anche il cireneo, è l'uomo che, secondo quanto riportato da tre dei quattro vangeli, fu obbligato dai soldati romani ad aiutare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

