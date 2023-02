Aiuta chi non ne può più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta chi non ne può più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SFOGO

Significato/Curiosita : Aiuta chi non ne puo piu

Questa breve casistica può supportare sia l'evidenza di una eterogeneità della varianza di genere nel mondo, sia le ragioni di chi osserva come la nozione... Emendamento della costituzione, e stabilì che una notte all'anno, chiamata "sfogo" (purge in originale), ogni crimine sarebbe stato legale e che servizi come... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

