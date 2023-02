È affisso in stazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È affisso in stazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORARIO

Significato/Curiosita : E affisso in stazione

Cemento armato costituiti da pilastri, sui quali sono affisse le stazioni della via crucis, e travi reticolari a vista che sorreggono il tetto, dipinto... Indicare l'"orario base" rispetto al quale sono definiti gli altri fusi orari. utc è, ad ogni modo, il termine ufficiale per l'odierno orario misurato con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: affisso; stazione; Pubblico e affisso ; Doppie in affisso ; Si ripetono nell affisso ; È un evidente manifestazione della bronchite; Una stazione idrominerale del Trentino; Tettoia della stazione ; Solerte capostazione ;