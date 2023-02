Vocali in forse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali in forse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OE

La vocale posteriore semiaperta arrotondata è un suono vocalico usato in alcune lingue. Il suo simbolo nell'Alfabeto fonetico internazionale è [], e l'equivalente simbolo X-SAMPA è O. Œ (minuscolo: œ) è un grafema composto dalle lettere o ed e.

