Viene usato per trovare ordigni esplosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene usato per trovare ordigni esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARCAMINE

Significato/Curiosita : Viene usato per trovare ordigni esplosivi Unabomber è un bombarolo seriale mai identificato, autore di numerosi atti di violenza commessi nelle regioni italiane del Veneto e del Friuli negli anni 1990 e 2000. La sua strategia, priva di un chiaro movente, consisteva nel collocare in luoghi pubblici o aperti al pubblico ordigni esplosivi improvvisati, che hanno procurato lesioni e menomazioni a chi vi si è imbattuto. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

