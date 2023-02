Un vaso in cui si offriva il cibo agli dèi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vaso in cui si offriva il cibo agli dèi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIBATORIO

Significato/Curiosita : Un vaso in cui si offriva il cibo agli dei Sant'Agata de' Goti è un comune italiano di 10 180 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Situato alle falde occidentali del Monte Taburno, confina con la provincia di Caserta. Nell'antichità la libagione era la cerimonia dello spargimento rituale del vino, di una bevanda, di un liquido alimentare, o di un'essenza, per terra o su particolari siti o oggetti, come un altare, una stele o un manufatto, quale atto di offerta alla divinità, ad altre entità non terrene o a defunti. Era un'azione sacrale comune a molte religioni antiche, incluso l'ebraismo e cristianesimo, che ha rivestito un ruolo molto importante in tutto il mondo mediterraneo e il vicino Oriente. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

