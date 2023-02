L uscio della chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uscio della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTALE

Significato/Curiosita : L uscio della chiesa Uscio (Aosci in ligure) è un comune italiano di 2 123 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. Un portale in architettura è una porta monumentale di un edificio, che generalmente dà all'esterno. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

