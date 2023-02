Uno se la fa in base a quello che sente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno se la fa in base a quello che sente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Uno se la fa in base a quello che sente Quello che le ragazze non dicono è un film del 2000 diretto da Carlo Vanzina. Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere ad una rappresentazione o un "disegno" della mente. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

