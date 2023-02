Una presentazione di immagini in sequenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una presentazione di immagini in sequenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SLIDESHOW

Significato/Curiosita : Una presentazione di immagini in sequenza La presentazione è il processo con il quale si presentano i contenuti di un argomento a un pubblico. Può veicolare testi, immagini, video e file audio e si può dividere in due tipi: presentazione multimediale (usata per presentare prodotti, progetti, ecc. mediante l'uso di strumenti multimediali) oppure slideshow, nel quale si mostrano prevalentemente immagini, spesso accompagnate da effetti o testi in sovraimpressione. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

