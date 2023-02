Una nota Mara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota Mara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENIER

Significato/Curiosita : Una nota Mara Mara Venier (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mara ve'njr/), pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 1950), è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

