Una località della Costa Azzurra - Cruciverba

Costa Azzurra (in francese Côte d'Azur, in occitano Còsta d'Azur) e Riviera Francese sono due termini non sempre intercambiabili utilizzati per riferirsi in maniera non ufficiale a una porzione della costa mediterranea settentrionale appartenente alla regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra. È la diretta prosecuzione geografica ad ovest della Riviera ligure, con la quale condivide le caratteristiche climatiche e con cui, proprio per la terminologia d'uso ...

Mentone (in francese Menton, in ligure Mentùn, in mentonasco Mentàn) è un comune francese di 29.361 abitanti, situato nel dipartimento delle Alpi Marittime, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Situata a ridosso della frontiera franco-italiana, è una celebre località turistica della Costa Azzurra.