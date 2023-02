Una gara di equitazione - Cruciverba

Il termine equitazione indica l'utilizzo sportivo del cavallo da parte dell'uomo. Presenta diverse discipline, alcune delle quali rientrano nel programma olimpico; può essere praticata sia singolarmente che in gare organizzate per squadre, in strutture coperte, in maneggi all'aperto, in ippodromi (è il caso dell'ippica) o in campagna a seconda della disciplina.

Il dressage (dal francese: raddrizzamento/addestramento) è una disciplina equestre che viene anche chiamata gara di addestramento, in quanto cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici (detti arie) su un campo di forma rettangolare, di dimensioni 20x40 metri per le gare di basso livello e 20x60 in quelle di livello medio/alto.