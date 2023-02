Una carta liscia e lucida - Cruciverba

Il washi ( chiamato anche carta giapponese) è un tipo di carta che è stata introdotta in Giappone nel 610 da un prete buddista coreano; si tratta di carta fatta a mano, di buona consistenza, resistente e anche traslucida. La sua buona consistenza permette a questa carta di essere utilizzata in molte applicazioni, come nelle arti tradizionali giapponesi origami, shodo e ukiyo-e.

La carta patinata è un tipo di carta rivestita di una sottilissima patina, bianca o leggermente colorata, che ne conferisce l'aspetto di una superficie lucente e levigata.