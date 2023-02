Uccelli che tubano - Cruciverba

Per rotta delle Spezie, anche via delle Spezie, s'intende la rete commerciale intercontinentale che, sin dall'Antichità, ha portato spezie ed aromi dai loro paesi d'origini, prevalentemente ubicati in Estremo Oriente, al Bacino del Mediterraneo ed all'Europa. Le spezie sono sostanze profumate prevalentemente vegetali dai molteplici usi, spesso rare e preziose, il cui commercio, nella storia, ha ampiamente influenzato le civiltà che lo esercitavano. Sebbene ci siano piante di ...

Enzo Claudio Marcello Tortora (Genova, 30 novembre 1928 – Milano, 18 maggio 1988) è stato un conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico, attore, giornalista e politico italiano.