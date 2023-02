Trasporta passeggeri da Malpensa al New York JFK - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta passeggeri da Malpensa al New York JFK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : AEREO DI LINEA

Significato/Curiosita : Trasporta passeggeri da Malpensa al New York JFK Neos Air è una compagnia aerea italiana con quartier generale a Somma Lombardo e hub all'Aeroporto di Milano-Malpensa ed uno più ristretto a Verona-Villafranca che opera voli charter verso Spagna, Grecia, Egitto, Messico, Cuba, Cina, Repubblica Dominicana, Africa, Stati Uniti e Oceano Indiano. Un aereo di linea è un aeroplano ad ala fissa esplicitamente progettato per il trasporto di passeggeri ed è di solito utilizzato dalle compagnie aeree, che li acquistano o li usano in affitto. Alcuni modelli vengono modificati per il trasporto merci (per marchi come GLS, DHL, UPS, ad esempio) o vengono allestiti con interni lussuosi. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: trasporta; passeggeri; malpensa; york; A volte sono aerotrasporta te; trasporta chi monta in bestia; trasporta no su lunghe distanze; trasporta i piccoli nella borsa; Nave da carico e passeggeri per brevi distanze; L insieme dei servizi a terra ad aerei e passeggeri ; Le salite dei passeggeri sugli aerei; La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo; Un alternativa a malpensa ; Gli scali come malpensa e Heathrow; La provincia con malpensa ; Scali come malpensa e Linate; Se ne corre una affollatissima a New york ; Uno a New york ; Si riunisce a New york ; Pietro a New york ; Cerca nelle Definizioni