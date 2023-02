In tram e in taxi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In tram e in taxi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : In tram e in taxi La corsia preferenziale è, secondo il Codice della Strada, quella parte di carreggiata riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico (come per esempio autobus di linea, tram e taxi) e dei mezzi di emergenza. Chimica Ta – simbolo chimico del tantalio Codici TA – codice vettore IATA di TACA

ta – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tamil

TA – codice ISO 3166-2:CL della regione di Tarapacá (Cile)

TA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Tarrafal (Capo Verde)

TA – codice ISO 3166-2:DJ della regione di Tagiura (Gibuti)

TA – codice ISO 3166-2:IE della contea di Tipperary (Repubblica d'Irlanda)

TA – codice ISO 3166-2:IL del distretto di Tel Aviv (Israele)

TA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Taranto (Italia)

TA – codice ISO 3166-2:LT della contea di Taurage (Lituania)

TA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Talsi (Lettonia)

TA – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Taraclia (Moldavia)

TA – codice ISO 3166-2:NG di Taraba (Nigeria)

TA – codice ISO 3166-2:RU del Tatarstan (Russia)

TA – codice ISO 3166-2:SH di Tristan da Cunha (Sant'Elena)

TA – codice ISO 3166-2:SK della regione di Trnava (Slovacchia)

TA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Tacuarembó (Uruguay)

TA – codice ISO 3166-2:YE del governatorato di Ta'izz (Yemen) Alfabeto Ta – lettera dell'alfabeto arabo

– lettera dell'alfabeto arabo a – lettera dell'alfabeto arabo

– lettera dell'alfabeto arabo Ta – kana giapponese Altro Ta – municipalità del Distretto Mortlocks, di Chuuk, uno degli Stati Federati di Micronesia

– municipalità del Distretto Mortlocks, di Chuuk, uno degli Stati Federati di Micronesia TA – simbolo del teraampere

TA – sigla di etichettatura tessile della fibra triacetato di cellulosa

TA – in elettrotecnica, sigla di trasformatore amperometrico

TA – targa automobilistica di Tamsweg (Austria)

TA – vecchia targa automobilistica di Tábor (Repubblica Ceca)

TA – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)

TA – in fotografia la sigla significa "Tutta Apertura" e indica la massima apertura del diaframma Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ta» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

