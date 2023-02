A Torino si tiene ogni anno quello del libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Torino si tiene ogni anno quello del libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : A Torino si tiene ogni anno quello del libro Cuore è un romanzo per ragazzi scritto da Edmondo De Amicis a Torino, strutturato a episodi separati e pubblicato, per la prima volta, dalla casa editrice milanese Treves nel 1886. Il libro ha la forma di un diario fittizio di un ragazzo di terza elementare che racconta lo svolgersi del proprio anno scolastico 1881-1882 dal 17 ottobre al 10 luglio: ogni capitolo riporta la data del giorno e un titolo riferito al tema trattato. salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza

– nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera

– nel commercio, sinonimo di fiera Salone – Zona di Roma

– Zona di Roma Salone Perosi – ex auditorium di Milano

– ex auditorium di Milano Salone Pier Lombardo – altro nome del Teatro Franco Parenti di Milano

– altro nome del Teatro Franco Parenti di Milano Salone internazionale del libro – manifestazione libraria di Torino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «salone» Collegamenti esterni Salone Margherita

Salone Ufficiale Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

