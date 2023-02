Tipo di tomografia - Cruciverba

La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l'acronimo TC o CT (dall'inglese computed tomography), è una tecnica di indagine radiodiagnostica (diagnostica per immagini), con la quale è possibile riprodurre immagini in sezione (tomografia) e tridimensionali dell'anatomia, create da un'analisi generata al computer, dell'attenuazione di un fascio di raggi X mentre passa attraverso una sezione corporea.

Chimica

TaC – formula chimica del carburo di tantalio

Codici

TAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacloban (Filippine)

tac – codice ISO 639-3 della lingua tarahumara bassa

TAC – codice ISO 3166-2:PE della regione di Tacna (Perù)

Geografia

Tác – comune della provincia di Fejér (Ungheria)

Medicina

Tomografia assiale computerizzata – chiamata nel linguaggio comune TAC.

Musica

T.A.C. – gruppo musicale italiano industrial

– gruppo musicale italiano industrial Tac...! – album di Franco Califano del 1977

Altri progetti